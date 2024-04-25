Российский губернатор запустил опрос о запрете некоторых работ для мигрантов

Курский губернатор Старовойт запустил опрос о запрете части работ для мигрантов

Губернатор Курской области Роман Старовойт запустил опрос среди жителей о запрете мигрантам заниматься некоторыми видами деятельности. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ряд регионов России ввел запрет мигрантам устраиваться на некоторые должности.

«Мигрантов в Курской области не так много. Стоит ли вводить такие ограничения для таксистов в нашем регионе?», — задал вопрос Старовойт.

Ранее власти Тульской области запретили мигрантам торговать алкоголем и сигаретами и работать в сфере общественного питания. До этого в Магаданской области мигрантам запретили управлять общественным транспортом. Запрет будет действовать весь 2024 год, под его действие также подпадают иностранцы, работающие в России по патенту.

Затем глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в этом регионе. В документе уточняется, что трудовые мигранты в Крыму больше не смогут привлекаться к административно-хозяйственной, складской деятельности и розничной торговле. Мигрантам в этом российского регионе будет также запрещено заниматься обслуживанием зданий и территорий.

Это не первые регионы, где введены подобные ограничения. Они также действуют в Челябинской, Калужской и Тюменской областях.