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23:19, 25 апреля 2024Спорт

Российскую теннисистку ограбили в Мадриде

У 20-летней российской теннисистки Марии Тимофеевой украли деньги со счета

Фото: Juergen Hasenkopf / Global Look Press

Российскую теннисистку Марию Тимофееву ограбили в Мадриде. Во время нахождения в испанской столице у 20-летней спортсменки украли с банковского счета более десяти тысяч евро. Об этом Тимофеева сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я просто в шоке, потому что не знаю, как это могло произойти. Все время карта была у меня, кроме одного момента, когда я оставила ее в номере отеля, пока его убирали», — заявила теннисистка. Она добавила, что не получала сообщений с подтверждением кода, после каждой из покупок с ее счета.

В Мадрид Тимофеева приехала для участия в турнире категории WTA-1000. Она не смогла пройти квалификационный раунд, в его финале уступив Хэрриет Дарт из Великобритании.

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      Илья Костин
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