Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, с 10:28 в регионе также звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях Украины. Позднее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате ракетного удара в регионе оказался поврежден объект критической инфраструктуры.