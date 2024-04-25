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14:29, 25 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, с 10:28 в регионе также звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях Украины. Позднее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в результате ракетного удара в регионе оказался поврежден объект критической инфраструктуры.

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      Алевтина Запольская
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