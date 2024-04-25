Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:44, 25 апреля 2024Культура

Стас Михайлов ответил на вопрос о зарубежных гастролях

Певец Стас Михайлов заявил, что не поедет на гастроли за рубеж

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Народный артист России Стас Михайлов ответил на вопрос о зарубежных гастролях. Его слова приводит ТАСС.

Певец заявил, что пока не планирует заграничные выступления. «Приезжать нужно туда, где нас любят и ждут, где я уверен, что точно будет так, как должно быть», — пояснил он.

Михайлов подчеркнул, что не имеет ничего против иностранцев, но у него есть вопросы к «той системе». Он отметил, что со своим «взрывным характером» не хочет попадать в ситуации, где его могут спровоцировать.

Ранее Михайлов прокомментировал конфликт со своей коллегой, исполнительницей Аллой Пугачевой. Артист заявил, что не воюет с женщинами, так как это не в его правилах и не представляет для него интереса.

Конфликт коллег начался с того, что Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях еще приползут и будут целовать ноги». В ответ на это Пугачева сообщила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

      Песков прокомментировал тайную поставку Украине ракет ATACMS

      Лукашенко заявил об отдавшихся Западу для уничтожения Польше и Прибалтике

      Песков анонсировал объемное выступление Путина

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Российская структура UniCredit подала в суд на иностранное подразделение банка

      Российская стилистка предрекла трем предметам гардероба выход из моды летом

      Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше