Певец Стас Михайлов заявил, что не поедет на гастроли за рубеж

Народный артист России Стас Михайлов ответил на вопрос о зарубежных гастролях. Его слова приводит ТАСС.

Певец заявил, что пока не планирует заграничные выступления. «Приезжать нужно туда, где нас любят и ждут, где я уверен, что точно будет так, как должно быть», — пояснил он.

Михайлов подчеркнул, что не имеет ничего против иностранцев, но у него есть вопросы к «той системе». Он отметил, что со своим «взрывным характером» не хочет попадать в ситуации, где его могут спровоцировать.

Ранее Михайлов прокомментировал конфликт со своей коллегой, исполнительницей Аллой Пугачевой. Артист заявил, что не воюет с женщинами, так как это не в его правилах и не представляет для него интереса.

Конфликт коллег начался с того, что Михайлов заявил, что уехавшие артисты «на коленях еще приползут и будут целовать ноги». В ответ на это Пугачева сообщила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».