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13:46, 25 апреля 2024Путешествия

Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

AP: утечка масла произошла на борту пассажирского Boeing при посадке в Японии

Фото: Yuya Shino / Reuters

В самолете All Nippon Airways с двумя сотнями пассажиров на борту случилась утечка масла при посадке в аэропорту Японии. Об этом сообщило информагентство Associated Press (AP).

Нештатная ситуация произошла с Boeing 787-800 Dreamliner, который прибыл в Титосэ из Токио 24 апреля. По данным источника, негорючее масло вытекло и испарилось при контакте с горячим двигателем, создавая видимость дыма. В результате в кабине пилотов сработал сигнал предупреждения.

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Несмотря на неполадку, лайнер благополучно приземлился и позже был отбуксирован в терминал прибытия. 204 пассажира и девять членов экипажа высадились без происшествий. После этого одну из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту временно закрыли, чтобы удалить следы масла с покрытия.

Ранее в России телефон бортпроводника оплавил пол в самолете «Уральских авиалиний». У гаджета вздулся аккумулятор, и его пришлось положить в контейнер и залить водой.

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      Мария Борисова
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