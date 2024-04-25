Утечка масла произошла при посадке Boeing с двумя сотнями пассажиров на борту

AP: утечка масла произошла на борту пассажирского Boeing при посадке в Японии

В самолете All Nippon Airways с двумя сотнями пассажиров на борту случилась утечка масла при посадке в аэропорту Японии. Об этом сообщило информагентство Associated Press (AP).

Нештатная ситуация произошла с Boeing 787-800 Dreamliner, который прибыл в Титосэ из Токио 24 апреля. По данным источника, негорючее масло вытекло и испарилось при контакте с горячим двигателем, создавая видимость дыма. В результате в кабине пилотов сработал сигнал предупреждения.

Несмотря на неполадку, лайнер благополучно приземлился и позже был отбуксирован в терминал прибытия. 204 пассажира и девять членов экипажа высадились без происшествий. После этого одну из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту временно закрыли, чтобы удалить следы масла с покрытия.

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