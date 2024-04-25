«Заболеваниями не страдает, держится». Правозащитник рассказал о моральном состоянии замминистра обороны Иванова в СИЗО

ОНК: замминистра обороны Иванова посетил врач, моральное состояние стабильное

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дамир Енаев рассказал о моральном состоянии арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова. Правозащитник отметил, что замминистра в СИЗО уже посетил врач.

Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится Дамир Енаев член ОНК Москвы

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.

Иванов считает незаконным расследование против него

Как сообщал «Коммерсантъ», Тимур Иванов и трое его адвокатов настаивают на незаконности проводимого против него расследования.

Они подчеркнули, что несмотря на то, что Иванов является гражданским служащим, он замещает должность одного из руководителей оборонного ведомства, а следовательно, его уголовное преследование должно осуществляться не Главным следственным управлением Следственного комитета России, а главным военным следственным управлением комитета. Они также настаивают на том, что в его действиях нет состава преступления.

Защита также настаивала на том, чтобы не помещать фигуранта в СИЗО, отметив, что замминистра является непосредственным участником специальной военной операции (СВО) на Украине и находится под санкциями западных государств, в связи с чем попросили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат заявил, что обвинение связано с событиями пятилетней давности

Адвокат Тимура Иванова Мурад Мусаев заявил, что обвинение связано с событиями пятилетней давности и не имеет отношения к спецоперации или курируемым замглавы ведомства стройкам.

Защитник отметил, что речь идет о строительных работах, якобы безвозмездно произведенных подрядчиками Минобороны в интересах фигуранта.

Тимур Вадимович полагает, что это обвинение стало результатом информационной кампании, развернутой против него в недавнем прошлом. Очевидно, кто-то из серьезных недоброжелателей господина Иванова решил воспользоваться этим для его низвержения Мурад Мусаев адвокат Тимура Иванова

По словам юриста, арестованный замминистра надеется на восстановление справедливости в результате расследования уголовного дела.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что эквивалент взятки, полученной Ивановым, может превысить один миллиард рублей, оценку даст экспертиза. В указанную сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков, начиная от строительства дома и заканчивая оплатой необходимых ему вещей различного рода.

Мусаев отказался конкретизировать, строительство какого объекта в качестве услуги для Иванова вменяется арестованному замминистра.

Источники издания уточнили, что соответствующую услугу оказал совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Он также является фигурантом дела, следствие подозревает его в передаче взятки в особо крупном размере.

Следователи ищут сообщников Тимура Иванова, а также устанавливают новые эпизоды уголовного дела.

Что известно об аресте замминистра обороны?

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину он не признал.

Стало известно, что после ареста замминистра обороны сначала поместят в карантинную камеру в СИЗО, где фигурант пробудет десять дней. За это время он сдаст все анализы и посетит психолога. Кроме того, арестованному будут подбираться сокамерники. По закону это должны быть ранее не судимые мужчины.

Журналисты изучили декларацию чиновника и его семьи от 2019 года. Согласно документам, в собственности у задержанного было 12 объектов недвижимости. В списке транспортных средств чиновника и его родственников числятся мотоциклы М72 и Triumph Harley-Davidson, автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также грузовик Ford Transit.