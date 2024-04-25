Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе

Захарова: РФ ветировала резолюцию об оружии в космосе из-за отклонения поправок

24 апреля на сайте агентства Reuters появился материал с цитатой посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая после того, как Россия наложила вето на разработанный США проект резолюции СБ ООН, призывающий страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве, обвинила Москву в том, что та что-то скрывает.

«Сегодняшнее вето вызывает вопросы: почему, если вы соблюдаете правила, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы можете скрывать?» — заявила она.

Однако, Россия заблокировала документ только из-за того, что СБ ООН не принял поправку Москвы и Пекина, которая предполагала незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить размещения любых видов вооружений в космосе, а не только ядерного.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшее время Москва представит свой проект резолюции. По ее словам, российская сторона выступила против проекта в связи с попыткой США путем задействования площадки СБ ООН создать новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений в обход профильных «разоруженческих» площадок и без должной экспертной проработки.

Президент России Владимир Путин отмечал, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе. С аналогичным заявлением выступал глава Минобороны Сергей Шойгу.

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