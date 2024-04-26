США отказались раскрыть характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS

Пентагон отказался уточнять модели и количество поставляемых Киеву ракет ATACMS

Минобороны США не может раскрыть характеристики поставляемых Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщил РИА Новости источник в американском ведомстве.

Он отказался уточнять модель, тип, количество или сроки поставок. По его словам, это продиктовано соображениями оперативной безопасности.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из нового пакета помощи. Он уточнил, что часть вооружений прибудет в течение нескольких дней. «Если не раньше», — заявил Райдер.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун также отметил, что поставки оружия США Украине будут идти быстро.