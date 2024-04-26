Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кристина Букша
1:2
Завершен
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Бохум
Сегодня
21:30 (Мск)
Хоффенхайм
Германия - Бундеслига|31-й тур
Монпелье
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|31-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|33-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Бавария
Завтра
16:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|31-й тур
18:38, 26 апреля 2024Спорт

Президент клуба РПЛ призвал молодых российских футболистов уезжать в Европу

Президент «Урала» Иванов призвал молодых российских футболистов уезжать в Европу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов призвал молодых российских футболистов уезжать в европейские клубы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы клуба РПЛ, игрокам нужно соглашаться на предложения от хороших команд из Европы. «У наших нормальные зарплаты, они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее», — заявил Иванов.

В сентябре 2023 года главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. В нынешнем сезоне после 25 туров екатеринбургский клуб с 24 очками находится на 14-м месте в РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

      В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

      Россиянам назвали условия легализации майнинга

      Пятеро россиян похитили предпринимателя из банка и вымогали у него деньги

      В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

      Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

      Священник ответил на вопрос о греховности поедания кулича до Пасхи

      Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

      Россиянин выставил на продажу четыре бракованные монеты за 27 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше