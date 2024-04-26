Президент клуба РПЛ призвал молодых российских футболистов уезжать в Европу

Президент «Урала» Иванов призвал молодых российских футболистов уезжать в Европу

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов призвал молодых российских футболистов уезжать в европейские клубы. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы клуба РПЛ, игрокам нужно соглашаться на предложения от хороших команд из Европы. «У наших нормальные зарплаты, они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее», — заявил Иванов.

В сентябре 2023 года главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. В нынешнем сезоне после 25 туров екатеринбургский клуб с 24 очками находится на 14-м месте в РПЛ.