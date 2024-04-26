В Дагестане задержаны еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда

В Дагестане задержали еще десять фигурантов по делу о хищении 2,8 миллиардов

В Дагестане задержали еще десять глав подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

12 апреля были задержаны девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». ФСБ разоблачила организованную преступную группу (ОПГ) из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.

Позднее стало известно об аресте заместителя директора компании «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев.