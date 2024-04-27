Чемпион мира призвал российских хоккеистов уезжать

Чемпион мира Алексей Терещенко призвал российских хоккеистов уезжать в НХЛ

Трехкратный чемпион мира, а также обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко призвал российских хоккеистов уезжать. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я считаю, что пробовать надо, ехать надо. Всегда можно вернуться сюда. Пробовать надо. Я за то, чтобы ребята уезжали», — заявил спортсмен. По его мнению, присутствие большего числа российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) приведет к развитию отечественного спорта.

26 января Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин, ныне занимающий пост помощника главного тренера «Металлурга», поддержал желание молодых игроков клуба уезжать в НХЛ. Он посчитал, что хоккеисты должны развиваться.

Терещенко выигрывал чемпионаты мира со сборной России в 2008-м, 2009-м и 2012-м. Он становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».