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15:25, 27 апреля 2024Спорт

Чемпион мира призвал российских хоккеистов уезжать

Чемпион мира Алексей Терещенко призвал российских хоккеистов уезжать в НХЛ
Алексей Терещенко

Алексей Терещенко. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира, а также обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко призвал российских хоккеистов уезжать. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я считаю, что пробовать надо, ехать надо. Всегда можно вернуться сюда. Пробовать надо. Я за то, чтобы ребята уезжали», — заявил спортсмен. По его мнению, присутствие большего числа российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) приведет к развитию отечественного спорта.

26 января Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Мозякин, ныне занимающий пост помощника главного тренера «Металлурга», поддержал желание молодых игроков клуба уезжать в НХЛ. Он посчитал, что хоккеисты должны развиваться.

Терещенко выигрывал чемпионаты мира со сборной России в 2008-м, 2009-м и 2012-м. Он становился обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

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      Анастасия Борисова
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