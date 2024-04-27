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20:23, 27 апреля 2024Наука и техника

В смартфонах Huawei нашли функцию «раздевания» людей

Guang Ming Daily: смартфон Huawei Pura 70 может «раздевать» людей на фото

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Искусственный интеллект (ИИ) в новых смартфонах Huawei способен «раздевать» людей на фотографиях. На это обратило внимание китайское издание Guang Ming Daily.

По словам журналистов медиа, в устройствах серии Huawei Pura 70 присутствуют ИИ-функции, способные редактировать фотографии — в частности, удалять лишние объекты на снимках. Некоторые из первых пользователей девайсов рассказали в соцсетях, что ИИ может, в том числе, «раздевать» людей.

Потребители поделились изображениями, на которых видно, что встроенная в телефон нейросеть способна удалять некоторые элементы одежды у людей на фотографиях. При этом в Huawei не рассказывали об этой функции. Пользователи, которые нашли ее в гаджетах Huawei Pura 70, отметили, что опция работает довольно эффективно.

В Huawei отреагировали на сообщения в соцсетях. В корпорации заявили, что инструменты ретуширования на основе ИИ действительно способны убирать некоторые детали на фотографиях, однако функция работает не так, как положено. Представители фирмы пообещали устранить неполадки в следующем обновлении.

В середине апреля Huawei представила новую флагманскую линейку смартфонов Pura 70. В нее вошли четыре аппарата, самый дорогой из которых оценили минимум в 9999 юаней, или около 127 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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