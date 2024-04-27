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17:28, 27 апреля 2024Моя страна

Найденный в Египте уникальный метеорит пополнил коллекцию российских астрономов

Ученый Крячко нашел в Египте редкий метеорит и передал астраханским астрономам

Фото: Тимура Крячко / lotosgtrk.ru

Российский ученый Тимур Крячко нашел уникальный метеорит. Об этом сообщает телеканал «Россия Астрахань».

Речь идет о редком метеорите-ахондрите, который оторвался от малой планеты Веста. По мнению специалиста, она должна была стать еще одной планетой Солнечной системы, но сильное притяжения Юпитера не позволило ей это сделать.

Крячко обнаружил небесное тело во время большой экспедиции в пустыне Сахара, расположенной на территории Египта. После этого он передал метеорит в Институт Луны и планет, где он пополнил коллекцию астраханского клуба астрономов-любителей им. Ф.Ю. Зигеля и получил название El-Shaikh Fadl 034.

Отмечается, что в ближайшее время члены упомянутой организации проведут презентацию, на которой покажут находку гостям мероприятия и журналистам.

В марте сообщалось, что житель Волгоградской области нашел огромный метеорит весом почти 300 килограммов и выставил его на продажу. За свою находку он попросил 14 миллионов рублей.

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      Мария Винар
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