В России освободили от пограничного контроля один тип транспортных средств

Летящие с грузами на полярные станции самолеты освободили от всех видов контроля

В России освободили от пограничного контроля один тип транспортных средств — летящие с грузами на дрейфующие полярные станции самолеты. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Также такие самолеты не будут проходить таможенный и прочие виды контроля.

Вводящий эти положения закон вступает в силу с 1 мая. Ожидается что он упростит доставку грузов в Арктику. «Изменения будут способствовать дальнейшему изучению и освоению арктических регионов России», — говорится в публикации Госдумы.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года в силу вступают другие законы, среди которых — закон о защите прав должников по ЖКХ и банковских переводах.

