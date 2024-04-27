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11:12, 27 апреля 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в двух сферах

В Саратовской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле едой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Саратовской области запретили мигрантам работать в двух сферах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Согласно тексту постановления, подписанного губернатором Романом Бусаргиным, с 1 мая мигрантам нельзя будет работать в сфере пассажирских перевозок к городском и пригородном транспорте, а также в сфере предоставления продуктов питания и напитков.

Запрет будет действовать по 31 декабря 2024 года, он распространится на мигрантов, работающих в регионе на основании патента. Принятое решение региональные власти объяснили увеличением числа прибывших в Саратовскую область мигрантов и совершенных ими преступлений.

В последнее время некоторые регионы России ввели ограничения на работу мигрантов. Так, ранее в апреле на Камчатке иностранцам запретили работать в такси. Днем ранее власти Новосибирской области ограничили мигрантам право работы в сферах торговли и перевозок.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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