Фигуристка Камила Валиева стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов»

Российская фигуристка Камила Валиева стала участницей популярного российского шоу «Новая битва экстрасенсов». Об этом сообщается на фанатской странице спортсменки в Telegram.

Программа с участием фигуристки выйдет на ТНТ 27 апреля в 19.30 по московскому времени. Подробности не уточняются.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава сборной. Кроме того, она прервала тренировки у Этери Тутберидзе.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки за употребление допинга. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.

«Битва экстрасенсов» выходит на российском телевидении с 2007 года. Передача неоднократно подвергалась критике за постановочный характер и заранее подготовленные сценарии.