Захарова заявила о неспособности Запада повлиять на цели СВО

Захарова: Запад не сможет заставить Россию повлиять на цели СВО

Запад не сможет заставить Россию повлиять на цели специальной военной операции (СВО), так как у Москвы остаются все необходимые для ее выполнения ресурсы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в специальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Они [страны НАТО] пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Москва внимательно следит за проведением военных учений странами Североатлантического альянса. По ее словам, подобные маневры являются актом «гибридной войны».

Ранее Захарова заявила, что слова бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о якобы причастности России к пропалестинским протестам в США оскорбляют американцев и демократию.