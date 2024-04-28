Появилось видео начала рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла»

Начало рейда силовиков на концерте «Коррозии Металла» попало на видео

Начало рейда силовиков на концерте рок-группы «Коррозия Металла» в Нижнем Новгороде попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах ролика видно, как после одной из песен в помещение с криком врываются бойцы ОМОНа в касках и бронежилетах. Они расталкивают посетителей концерта у сцены, а затем поднимаются на сцену и уводят музыкантов.

Ранее в сеть попало видео, на котором силовики ругаются матом и избивают фанатов «Коррозии Металла». Посетители получили приказ лечь на пол. Грубая сила была применена к тем, кто, по мнению силовиков, сделал это недостаточно быстро. Несколько фанатов получили травмы.

Солист «Коррозии металла» Сергей Паук Троицкий до сих пор находится в отделении полиции. Директор группы Мария Рунова заявила, что после того, как в зал ворвались силовики, ее повалили на пол, наступили на голову и ходили по рукам.