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12:54, 28 апреля 2024Экономика

Силуанов прокомментировал поручение о пересмотре выплат пострадавшим от паводков

Силуанов: средства на пересмотр выплат пострадавшим от паводков будут найдены
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Ваня Русский / Коммерсантъ

Средства на пересмотр размера выплат пострадавшим при паводках будут найдены в обязательном порядке. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Паводки — это люди, паводки — это жилье наших граждан, поэтому деньги будут найдены в безусловном порядке», — отметил Силуанов, прокомментировав поручение президента России Владимира Путина о пересмотре размера материальной помощи.

Ранее Путин заявил, что размер выплат пострадавшим при паводках россиянам необходимо оценить и скорректировать при необходимости. С этим поручением он выступил в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.

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      Елизавета Мытарева
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