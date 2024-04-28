Стало известно о застрявших в московских аэропортах гражданах Таджикистана
МИД: в московских аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана
В московских аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана, сообщил ТАСС официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Большая часть из них находятся в зоне временного содержания во Внуково. По его словам, схожая ситуация наблюдается и в других московских аэропортах — Жуковском, Домодедово и Шереметьево, где в зонах содержания якобы находятся десятки таджикистанцев.