16 человек застряли на карусели в российском городе

В парке аттракционов в Туле 16 человек застряли на карусели

В Центральном парке имени Белоусова в Туле 16 человек застряли на карусели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент в российском городе произошло из-за технической неполадки. Сначала сотрудники аттракциона пытались самостоятельно снять катавшихся взрослых и детей. Потерпев неудачу, они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС сняли посетителей аттракциона. О пострадавших не сообщалось.

2 января появилась информация, что в Пензенской области на остановившемся 35-метровом аттракционе застряли люди. Изначально сообщалось о четырех застрявших, однако потом появилась информация о шестерых людях. Причина остановки колеса первое время была неизвестна.

Позднее следователи начали проверку по данному факту. В СК уточнили, что в кабине находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.