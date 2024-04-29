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22:17, 29 апреля 2024Россия

16 человек застряли на карусели в российском городе

В парке аттракционов в Туле 16 человек застряли на карусели

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Центральном парке имени Белоусова в Туле 16 человек застряли на карусели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент в российском городе произошло из-за технической неполадки. Сначала сотрудники аттракциона пытались самостоятельно снять катавшихся взрослых и детей. Потерпев неудачу, они вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС сняли посетителей аттракциона. О пострадавших не сообщалось.

2 января появилась информация, что в Пензенской области на остановившемся 35-метровом аттракционе застряли люди. Изначально сообщалось о четырех застрявших, однако потом появилась информация о шестерых людях. Причина остановки колеса первое время была неизвестна.

Позднее следователи начали проверку по данному факту. В СК уточнили, что в кабине находились шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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      Евгений Силаев
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