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02:10, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

Дугин в интервью Карлсону: США воспринимают Россию врагом из-за Путина
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Философ Александр Дугин в интервью Такеру Карлсону заявил, что США стали воспринимать Россию в качестве врага из-за политики Владимира Путина. Разговор опубликован на сайте журналиста.

По словам Дугина, в США не смогли смириться с тем, что Путин в России возрождает «традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью».

Как сказал философ, российский президент не разделяет прогрессивные взгляды западных стран.

Также Дугин поведал, что причиной кризиса англо-саксонских стран является концепция индивидуализма.

По мнению Карлсона. идею Дугина настолько оскорбительны для некоторых, что книги российского философа, например, нельзя купить в США.

21-минутный разговор Дугина и Карлсона был опубликован американским журналистом в ночь на 30 апреля.

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      Марина Совина
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