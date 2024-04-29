Дугин рассказал о причинах превращения России во врага для США

Дугин в интервью Карлсону: США воспринимают Россию врагом из-за Путина

Философ Александр Дугин в интервью Такеру Карлсону заявил, что США стали воспринимать Россию в качестве врага из-за политики Владимира Путина. Разговор опубликован на сайте журналиста.

По словам Дугина, в США не смогли смириться с тем, что Путин в России возрождает «традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью».

Как сказал философ, российский президент не разделяет прогрессивные взгляды западных стран.

Также Дугин поведал, что причиной кризиса англо-саксонских стран является концепция индивидуализма.

По мнению Карлсона. идею Дугина настолько оскорбительны для некоторых, что книги российского философа, например, нельзя купить в США.

21-минутный разговор Дугина и Карлсона был опубликован американским журналистом в ночь на 30 апреля.