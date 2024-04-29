Иностранный футболист ЦСКА назвал недостающую вещь из России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар заявил, что высоко оценивает русские бани

Сербский защитник московского ЦСКА Саша Зделар назвал недостающую на родине вещь из России. Его слова приводит ТАСС.

Иностранный футболист заявил, что высоко оценивает русские бани. Он вспомнил, что впервые посетил баню в загородном доме защитника армейцев Кирилла Набабкина, и был восхищен. «Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую», — добавил Зделар.

Зделар подписал контракт с ЦСКА 28 июля 2022 года. Он рассчитан на три года с возможностью продления.

10 апреля бывший главный тренер московского «Спартака», испанец Рауль Рианчо рассказал, каких российских вещей ему не достает. Рианчо заявил, что в Испании ему не хватает российских людей, а также московского метро, которое он назвал лучшим в мире.