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10:21, 29 апреля 2024Мир

Израиль заявил о поражении объектов «Хезболлы» в Ливане

Минобороны Израиля: истребители поразили объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Фото: Thomas Steiner / Globallookpress.com

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по инфраструктуре военизированной шиитской организации «Хезболла». О поражении объектов на юге Ливана ночью воскресенья заявило Минобороны страны (IDF, Israel Defense Forces) в своем Telegram-канале.

Как сообщили представители ведомства, среди пораженных целей были объекты оперативной инфраструктуры в районе Джебель-Блат, а также ряд военных сооружений «Хезболлы» в районе Марвахин.

В начале года в IDF сообщали о нанесении точечных ударов по позициям ливанской группировки. По словам главы Минобороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном. Для этого на север страны перебросили военнослужащих и технику. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.

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Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее предупредил, что Израиль готовится к крупномасштабной военной операции в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа. На юге страны сосредоточено более 1,45 миллиона перемещенных лиц, и такая операция будет проводиться буквально в «людском море», заявил он.

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      Вячеслав Агапов
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