На Украине поблагодарили Польшу за отмену блокады погранпунктов

В правительстве Украины поблагодарили Польшу за разблокировку пропускных пунктов

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поблагодарил власти Польши за содействие разблокировке пропускных пунктов на польско-украинской границе. Об этом сообщает Reuters.

«Выражаю благодарность министерству Польши за конструктивную работу по разблокированию границы», — отметил Сольский, подчеркнув, что переговоры Киева и Варшавы были непростыми, но результат все же был достигнут.

Кроме того, по словам министра, после отмены блокады контрольно-пропускных пунктов будут и в дальнейшем вестись переговоры о транзите сельскохозяйственной продукции. Это необходимо, чтобы избежать повторения фермерских протестов на границе.

При этом сам Николай Сольский 26 апреля был задержан по обвинению в коррупции. Его отправили под стражу на два месяца, но министр сразу же был освобожден под залог в 75 миллионов гривен (около 174 миллионов рублей). Сразу после своего обвинения Сольский подал в отставку, но на данный момент продолжает исполнять обязанности.