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11:07, 29 апреля 2024Спорт

Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ

Овечкин после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ заявил, что не был хорош

Фото: Tom Brenner / АР

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на вылет команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит сайт лиги.

«Мы просто не забивали голы. Я не был хорош. Мы плохо сыграли, и это очень неприятно», — заявил Овечкин. Он также выразил надежду, что у него еще будут шансы сыграть в плей-офф.

Ранее 29 апреля «Вашингтон» потерепел четвертое поражение в первом раунде плей-офф НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4). Овечкин не отметился результативными действиями.

Российский форвард впервые в карьере остался без набранных очков в плей-офф. До этого антирекордом Овечкина в матчах на вылет были один гол и одна передача в сезоне-2012/2013.

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      Алексей Гусев
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