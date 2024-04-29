Посольство России в Италии заявило о законности передачи «дочки» Ariston

Посол России в Италии: передача «дочки» Ariston прошла в рамках правового поля

Передача активов «дочки» зарегистрированной в Нидерландах итальянской компании Ariston во временное управление «Газпрому» прошло в рамках правового поля. Об этом заявил посол России в Италии Алексей Парамонов во время своего вызова в Министерство иностранных дел страны, сообщает Telegram-канал российского посольства.

«С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия», — отмечено в заявлении. Данное решение названо ответом на на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств».

При этом в России всегда придавали особое значение торгово-экономическим связям Москвы и Рима, напомнил посол. В связи с этим ответственными за их разрушение в заявлении названы итальянские власти, которые «пожертвовали реальными национальными интересами ради участия в бесперспективных и опасных антироссийских геополитических авантюрах».

Ранее в ЕС призвали Россию отменить решение о передаче во временное управление активов зарубежных компаний. Указом президента РФ Владимира Путина российские структуры «Аристон термо рус» и «БСХ бытовые приборы» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы».