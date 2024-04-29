Российская ПВО за сутки сбила 22 украинских беспилотника

МО РФ: российская ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ и одну авиабомбу за сутки

Российские системы противовоздушной оборону (ПВО) за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, а также снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 23 тысяч беспилотных летательных аппаратов, добавили в министерстве.

Система противовоздушной обороны (ПВО) России 27 апреля пресекла попытку атаки украинского беспилотника в Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Стародубским муниципальным округом.

Ранее в управлении региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО) сообщили, что

в лесах Подмосковья после таяния снега было обнаружено около десятка беспилотников. Эксперты предупредили, что такие беспилотники несут угрозу безопасности.

