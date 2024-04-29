«Ростов» вырвал победу у аутсайдера в матче РПЛ

«Ростов» победил «Оренбург» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл полузащитник оренбуржцев Хорди Томпсон. На 81-й минуте счет сравнял хавбек Роналдо дос Сантос. На шестой добавленной ко второму тайму минуте победу для «Ростова» вырвал нападающий Николай Комличенко.

Таким образом, после 26 матчей «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Оренбург» является аутсайдером РПЛ и располагается на 14-м месте, имея в активе 26 очков. Петербургский «Зенит» является лидером с 50 очками.

В следующем матче «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов» 4 мая. «Сочи» двумя днями позднее сыграют на выезде с московским «Локомотивом».