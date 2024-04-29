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22:57, 29 апреля 2024Мир

Убитый в Германии украинец оказался десантником

Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником

Фото: Reuters

Один из убитых в Германии украинских военных оказался военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой, после чего его отправили на лечение и реабилитацию в Германию. Командование по этическим причинам не назвало имени погибшего и выразило соболезнования его семье.

Вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау было совершено убийство двух граждан Украины. Подозреваемый в преступлении в сообщениях СМИ фигурировал как 57-летний россиянин. На данный момент он задержан, о его мотивах не сообщалось. В Генеральном консульстве РФ в Бонне подчеркнули, что на данный момент наличие российского гражданства у подозреваемого не подтверждено.

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      Марина Совина
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