Убитый в Германии украинец оказался десантником

Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником

Один из убитых в Германии украинских военных оказался военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина получил ранения в 2023 году в боях под Белогоровкой, после чего его отправили на лечение и реабилитацию в Германию. Командование по этическим причинам не назвало имени погибшего и выразило соболезнования его семье.

Вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау было совершено убийство двух граждан Украины. Подозреваемый в преступлении в сообщениях СМИ фигурировал как 57-летний россиянин. На данный момент он задержан, о его мотивах не сообщалось. В Генеральном консульстве РФ в Бонне подчеркнули, что на данный момент наличие российского гражданства у подозреваемого не подтверждено.