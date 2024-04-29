Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу
Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко умер на 76 году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале киевского «Динамо».
Уточняется, что специалист длительно время боролся с онкологическим заболеванием. «Выражаем искренние соболезнования семьи Михаила Ивановича», — говорится в сообщении.
Фоменко возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он также работал с киевским «Динамо», харьковским «Металлистом», запорожским Металлургом и сборной Гвинеи.
Большую часть футбольной карьеры Фоменко провел в киевском «Динамо». Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат СССР, побеждал в Кубке обладателей Кубков и Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР Фоменко брал бронзу Олимпиады 1976 года и серебро Евро-1972.