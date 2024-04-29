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12:13, 29 апреля 2024Спорт

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Фото: Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко умер на 76 году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале киевского «Динамо».

Уточняется, что специалист длительно время боролся с онкологическим заболеванием. «Выражаем искренние соболезнования семьи Михаила Ивановича», — говорится в сообщении.

Фоменко возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он также работал с киевским «Динамо», харьковским «Металлистом», запорожским Металлургом и сборной Гвинеи.

Большую часть футбольной карьеры Фоменко провел в киевском «Динамо». Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат СССР, побеждал в Кубке обладателей Кубков и Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР Фоменко брал бронзу Олимпиады 1976 года и серебро Евро-1972.

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      Алексей Гусев
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