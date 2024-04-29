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23:21, 29 апреля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о плачевном состоянии Украины на поле боя

Экс-аналитик ЦРУ: Россия ускорила продвижение на фронте

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные ускорили продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Что происходит на Украине? Они проигрывают, и проигрывают сильно и стремительно. Масштаб территорий, которые сейчас приобретают русские, не похож ни на что из того, что мы видели за последние более чем два года», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ВС РФ движутся быстро на поле боя, и никакие деньги в мире не помогут Украине улучшить ситуацию. Джонсон отметил, что финансовая помощь Запада не способна увеличить количество личного состава ВСУ.

Ранее полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина лишится всех городов, кроме Киева.

Он добавил, что при нынешних темпах сражений РФ скоро сможет взять под контроль Одессу.

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      Марина Совина
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