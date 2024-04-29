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16:38, 29 апреля 2024Мир

В США заявили об отсутствии замыслов против России у НАТО

Госсекретарь США Блинкен: НАТО никогда не вынашивало замыслов против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

НАТО никогда не вынашивало замыслов, направленных против России, и не собирается этого делать в будущем. С таким утверждением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никаких замыслов в отношении России, никогда их не было и не будет», — подчеркнул он во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии.

Вместе с тем Блинкен рассказал об усилении альянса после вступления в него двух североевропейских стран — Швеции и Финляндии. По его словам, НАТО стало «сильнее и крупнее, чем было раньше».

Ранее рискованные решения, которые принимает НАТО в последнее время, связали с соседством России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что страны-члены могут быть втянуты в конфликт на Украине.

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      Дмитрий Попов
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