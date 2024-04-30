Бразильский футболист назвал любимого советского музыканта

Бразильский футболист «Родины» Ориньо заявил, что является фанатом Виктора Цоя

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо назвал любимого советского музыканта. Его слова приводит Metaratings.

Футболист заявил, что является большим фанатом Виктора Цоя. «Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя. Многие песни очень нравятся», — подчеркнул он. Ориньо добавил, что любовь к Цою ему привил отец, который работал в СССР.

Ориньо перешел в «Родину» в январе 2024 года. Его контракт действителен до 30 июня 2025 года. Ранее бразилец выступал за «Ювентус», «Сантос», «Понте-Прету», «Флуминенсе» и «Оэсте», а также становился чемпионом Белоруссии в составе минского «Динамо».

13 февраля бывший американский боксер Кевин Джонсон назвал свою любимую песню. Спортсмен заявил, что любимой для него является хит исполнителя Шамана «Я русский».