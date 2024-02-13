Бывший американский боксер назвал российский хит своей любимой песней

Бывший американский боксер Джонсон назвал композицию «Я русский» любимой песней

Бывший американский боксер Кевин Джонсон назвал свою любимую песню. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что любимой для него является хит исполнителя Шамана «Я русский». «Теперь это моя песня, мой девиз», — описал он российскую композицию.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.