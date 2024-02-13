Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
1:2
Завершен
Каролина Плишкова
Доха (ж)
Локомотив
1:5
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
2:0
Завершен
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
2:2
Перерыв
live
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Роман Сафиуллин
Завтра
12:00 (Мск)
Хольгер Руне
Роттердам
Эрика Андреева
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
07:50, 13 февраля 2024Спорт

Бывший американский боксер назвал российский хит своей любимой песней

Бывший американский боксер Джонсон назвал композицию «Я русский» любимой песней
Кевин Джонсон

Кевин Джонсон. Фото: Jason Cairnduff Livepic / Action Images / Reuters

Бывший американский боксер Кевин Джонсон назвал свою любимую песню. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что любимой для него является хит исполнителя Шамана «Я русский». «Теперь это моя песня, мой девиз», — описал он российскую композицию.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.

44-летний Джонсон провел 60 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед. В последнем поединке, который прошел 18 августа 2023 года в Москве, спортсмен проиграл россиянину Марку Петровскому.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает наибольшие опасения». На Украине заявили, что новый главком ВСУ пойдет на рискованные операции ради Зеленского

      Володин отреагировал на идею обменять останки Столыпина на пленных ВСУ

      В России захотели разрешить парковку на платных стоянках одной категории граждан

      Загадочное появление в смартфоне парня одного фото озадачило пользователей сети

      Учительница получила три года тюрьмы за секс с подростком

      Россияне бросились скупать мебель

      Найдены самые дорогие дома Подмосковья

      Жители юга-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе

      Станцевавшего на солее собора россиянина приговорили к колонии

      Во Франции заявили о попытках ЕС создать единую армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше