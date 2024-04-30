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08:43, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Дугин объяснил нелюбовь к Путину за рубежом

Дугин: Путину не симпатизируют за рубежом из-за традиционных ценностей

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Президент России Владимир Путин после прихода к власти стал защищать традиционные ценности, что отпугнуло сторонников глобальной прогрессивной повестки за рубежом. Нелюбовь к российскому лидеру на Западе объяснил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Путин — это традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну, Россию, из-под глобального влияния. Он стал противодействовать глобальной прогрессивной повестке», — отметил Дугин.

По его словам, на Западе формируется повестка, согласно которой власть большинства сводится к подчинению меньшинства. В свою очередь, Путин взял за основу защиту семейных ценностей, суверенитета государства и обороноспособности страны. Из-за этого те, кто ранее поддерживал СССР, сейчас негативно относятся к политике России и не симпатизируют Путину, заключил философ.

21-минутный разговор Дугина и Карлсона был опубликован американским журналистом в ночь на 30 апреля. По мнению Карлсона, идеи Дугина настолько оскорбительны для некоторых, что книги российского философа, например, нельзя купить в США.

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      Евгений Силаев
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