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02:57, 30 апреля 2024Интернет и СМИ

Дугин охарактеризовал Путина

Философ Дугин назвал президента России Путина традиционным лидером
Александр Дугин

Александр Дугин. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером. Разговор опубликован на сайте журналиста.

«Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, я бы сказал», — заявил Дугин.

Он охарактеризовал Путина как человека, успешно восстанавливающего традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.

21-минутный разговор Дугина и Карлсона был опубликован американским журналистом в ночь на 30 апреля. По мнению Карлсона, идеи Дугина настолько оскорбительны для некоторых, что книги российского философа, например, нельзя купить в США.

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      Марина Совина
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