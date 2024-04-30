Дугин охарактеризовал Путина

Философ Дугин назвал президента России Путина традиционным лидером

Философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал президента России Владимира Путина традиционным лидером. Разговор опубликован на сайте журналиста.

«Год назад Путин издал указ о политической защите традиционных ценностей. Это был поворотный момент, я бы сказал», — заявил Дугин.

Он охарактеризовал Путина как человека, успешно восстанавливающего традиционные ценности, суверенитет государства, христианство и традиционную семью.

21-минутный разговор Дугина и Карлсона был опубликован американским журналистом в ночь на 30 апреля. По мнению Карлсона, идеи Дугина настолько оскорбительны для некоторых, что книги российского философа, например, нельзя купить в США.