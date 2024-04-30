Эстония не будет высылать украинских мужчин на родину

Советник МВД Викс: мужчин призывного возраста не будут высылать из Эстонии

Эстония не будет высылать из страны законно проживающих на ее территории граждан Украины, в том числе и военнообязанных. Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции эстонского МВД Аннели Викс, сообщает Эстонское национальное телевидение (ERR).

Викс отметила, что мобилизация — это вопрос, который касается государства и его граждан. МВД Эстонии не намерено высылать на родину украинцев, которые законно проживают на территории страны, подчеркнула представитель ведомства. Она уточнила, что такого плана нет в том числе и в отношении мужчин, которые являются целевой группой украинской мобилизации.

Викс добавила, что, если мужчины призывного возраста не смогут обменять свои паспорта на новые в посольстве Украины, они лишатся возможности путешествовать.

Ранее сообщалось, что Польша готова помочь властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста. По мнению главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, украинцы могут утратить право находиться за границей по истечении срока действия их паспорта.