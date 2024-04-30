В США указали на ослабление американского влияния в Африке

Эксперты рассказали об ослаблении американского влияния в Африке

Влияние Соединенных Штатов в Африке ослабевает. Об этом свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, рассказали опрошенные РИА Новости американские аналитики.

При этом эксперты указали, что позиции России в регионе усиливаются до небывалого за многие годы уровня.

Еще в марте власти Нигера заявили, что соглашение о военном сотрудничестве «было навязано» Вашингтоном, и объявили его недействительным. После этого Госдеп США сообщил, что страны начали обсуждение условий вывода американских военнослужащих из африканского государства.

Позже в Вашингтоне дали понять, что окончательного решения о выводе контингентов Штатов из Нигера и Чада пока нет, и стороны намерены продолжать диалог на данную тему.

Как считает почетный профессор политологии Калифорнийского государственного университета Бо Гросскап, подобное развитие событий отчасти стало возможным благодаря потеплению в отношениях стран Африки с Россией. Данный фактор позволил властям Чада ощутить уверенность и выдвинуть США требование о выводе их войск.

По словам Гросскапа, Москва укрепляет свои позиции на африканском континенте.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Джереми Кузмаров. По его словам, требования Чада и Нигера отражают растущее противодействие со стороны государств Африки на военное присутствие Соединенных Штатов в регионе.

«События в Чаде, Нигере и других местах могут спровоцировать эффект домино и побудить другие страны добиваться закрытия американских военных баз», — объяснил он.

При этом военный эксперт предостерег, что США сохраняют мощное военное присутствие в регионе, которое «не удастся искоренить в одночасье».

26 апреля стало известно, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Об этом рассказали в Пентагоне. Так, в Нигере находятся 1 тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100.

В свою очередь, Нигер хотел бы, чтобы военные инструкторы Вооруженных сил России тренировали армию страны.