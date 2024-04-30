Захарова назвала абсурдом заявления США о расследовании МУС в отношении Израиля

Захарова назвала абсурдной реакцию США на расследование МУС в отношении Израиля

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом и «расслоением сознания» реакцию представителя США на расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий высокопоставленных лиц Израиля в секторе Газа. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на выступление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, которая заявила, что МУС вышел за пределы своей юрисдикции, расследуя действия властей Израиля в секторе Газа и намереваясь выдать ордеры на арест высокопоставленных израильских чиновников. «Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов», — заявила Захарова.

Она напомнила, что США не признают решения МУС легитимными в отношении себя и своих сателлитов, а судьи МУС находятся под американскими санкциями. Тем не менее, по словам Захаровой, Вашингтон полностью поддержал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства. «Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», — заключила представитель МИД.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что МУС в ближайшие дни может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Также сообщалось, что Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера.