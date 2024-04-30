Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 30 апреля 2024Мир

Захарова назвала абсурдом заявления США о расследовании МУС в отношении Израиля

Захарова назвала абсурдной реакцию США на расследование МУС в отношении Израиля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом и «расслоением сознания» реакцию представителя США на расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий высокопоставленных лиц Израиля в секторе Газа. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на выступление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, которая заявила, что МУС вышел за пределы своей юрисдикции, расследуя действия властей Израиля в секторе Газа и намереваясь выдать ордеры на арест высокопоставленных израильских чиновников. «Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов», — заявила Захарова.

Она напомнила, что США не признают решения МУС легитимными в отношении себя и своих сателлитов, а судьи МУС находятся под американскими санкциями. Тем не менее, по словам Захаровой, Вашингтон полностью поддержал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства. «Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», — заключила представитель МИД.

Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что МУС в ближайшие дни может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных военных чиновников в связи с боевыми действиями в секторе Газа.

Также сообщалось, что Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте на Украине. Какую роль он отвел Одессе?

      WADA объяснило разницу в вердиктах по делам Валиевой и китайских пловцов

      В Крыму после перехвата ракет ATACMS нашли несдетонировавшие боевые элементы

      Глава Гагаузии отказалась признать вину в деле о финансировании партии

      Китай отреагировал на обеспокоенность США мощностями производства страны

      Женщин предупредили о вреде некоторых способов контрацепции

      Россиян предупредили о надвигающей на Краснодарский край опасности

      Аниматоршу Нелямим проверят из-за поцелуев девочек-подростков

      В Польше заявили о подаче заявления об участии в ядерной программе НАТО

      Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше