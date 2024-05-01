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11:56, 1 мая 2024Спорт

На Украине отреагировали на угрозы местной чемпионки ударами России

Минспорт заявил о чувстве стыда из-за оскорблений Алейниковой в адрес украинцев
Алсу Алейникова

Алсу Алейникова. Кадр: @alsuuu_mua

Исполняющий обязанности главы Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отреагировал на угрозы чемпионки страны по академической гребле Алсу Алейниковой в адрес соотечественников.

Министр заявил, что почувствовал стыд и отвращение, когда прочитал слова спортсменки. Он подчеркнул, что в гражданах Украины не воспитываются патриотические ценности, именно поэтому появляются подобные видео. По словам чиновника, ни один из политиков никогда не уделял достаточно внимания этому вопросу.

30 апреля Алейникова нецензурно оскорбила украинцев и назвала жителей Днепра нищими, которые якобы едят только сало и сосиски. Также она угрожала российскими ударами.

Алейникова — мастер спорта Украины. Атлетка становилась чемпионкой страны в 2017, 2018 и 2019 годах в своих возрастных группах. Она является дочерью депутата Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга народа» Дины Мифтахутдиновой, которая также является олимпийской чемпионкой 1996 года в Атланте.

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      Андрей Стрельцов
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