На Украине отреагировали на угрозы местной чемпионки ударами России

Минспорт заявил о чувстве стыда из-за оскорблений Алейниковой в адрес украинцев

Исполняющий обязанности главы Министерства молодежи и спорта Матвей Бедный на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) отреагировал на угрозы чемпионки страны по академической гребле Алсу Алейниковой в адрес соотечественников.

Министр заявил, что почувствовал стыд и отвращение, когда прочитал слова спортсменки. Он подчеркнул, что в гражданах Украины не воспитываются патриотические ценности, именно поэтому появляются подобные видео. По словам чиновника, ни один из политиков никогда не уделял достаточно внимания этому вопросу.

30 апреля Алейникова нецензурно оскорбила украинцев и назвала жителей Днепра нищими, которые якобы едят только сало и сосиски. Также она угрожала российскими ударами.

Алейникова — мастер спорта Украины. Атлетка становилась чемпионкой страны в 2017, 2018 и 2019 годах в своих возрастных группах. Она является дочерью депутата Днепропетровского областного совета восьмого созыва от партии «Слуга народа» Дины Мифтахутдиновой, которая также является олимпийской чемпионкой 1996 года в Атланте.