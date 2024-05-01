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00:17, 1 мая 2024Наука и техника

Пентагон допустил возможность отказа от программы межконтинентальной ракеты

Пентагон: США могут отказаться от программы межконтинентальной ракеты Sentinel

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заместитель шефа Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант допустил возможность отказа США от программы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, сообщает РИА Новости.

Представитель американского оборонного ведомства назвал три возможных варианта дальнейшего развития событий: ресертификация программы примерно в том виде, в котором она есть в настоящее время, полная ее отмена, либо сертификация с рядом изменений.

Ранее Лаплант признал, что реализация программы МБР Sentinel сильно задерживается. По его словам, оборонному ведомству следовало сразу заниматься улучшением взаимодействия со своими подрядчиками, которые занимаются реализацией данной программы.

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      Марина Совина
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