Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты подрались из-за рассмотрения закона об иноагентах

В парламенте Грузии депутаты подрались перед началом пленарного заседания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети оппозиционного депутата Саломе Самадашвили.

Потасовка произошла из-за запланированного рассмотрения закона об иноагентах во втором чтении. «Покажите это видео всем, как мечтатели используют физическую силу против всех», — прокомментировала Самадашвили кадры с места событий.

29 апреля грузинские депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

30 апреля протестующие вышли на акцию против законопроекта в Тбилиси. При разгоне митинга пострадали шесть полицейских.

1 мая стало известно, что протестующие перекрыли дорогу у Дома юстиции в центре Тбилиси. На проспекте Руставели рядом со зданием парламента в центре столицы также продолжились стычки демонстрантов с полицией.