В США заявили о беспочвенных надеждах Запада в отношении Путина

Аналитик Джонсон: Запад недооценивает влияние Путина

Надежды Запада на то, что мировое сообщество отвернется от президента России Владимира Путина из-за санкций абсолютно беспочвенны. Влияние и популярность российского главы недооценены, заявил в эфире Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», — заявил эксперт. Джонсон также назвал не признающий этого факта Запад оторванным от реальности.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что влияние Путина на Ближнем Востоке гораздо сильнее, чем у властей США. Макгрегор также подчеркнул, что российский президент пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. При этом репутация Соединенных Штатов на Ближнем Востоке серьезно пострадала.