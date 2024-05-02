«Байер» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
«Байер» на выезде обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
Леверкузенский «Байер» на выезде обыграл римскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в четверг, 2 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голом в первом тайме отметился Флориан Вирц. Во второй половине игры отличился Роберт Андрих.
Ответная игра пройдет 9 мая в Леверкузене. В финал выйдет лучшая команда по итогам двух матчей.
Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья».