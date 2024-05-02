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19:30, 2 мая 2024Наука и техника

Белорусские военные получат имитатор целей для «Осы» и «Бука»

Госкомвоенпром: белорусские военные получат имитатор целей для тренировки ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Имитатор воздушных целей ИВЦ-122РЛ для тренировки сил противовоздушной обороны (ПВО) отечественной разработки испытали в Республике Белоруссия. Военные получат новые изделия до конца года, сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) республики в Telegram.

«В конце апреля 2024 года на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО специалистами белорусской оружейной отрасли проведены стрельбовые испытания экспериментальных образцов радиолокационного имитатора воздушной цели ИВЦ-122РЛ», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что изделия подтвердили заявленные характеристики.

ИВЦ-122РЛ имитирует цель для комплексов ПВО с радиокомандной системой наведения зенитных управляемых ракет. Имитатор предназначен для обучения и тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», «Тор», «Панцирь» и «Бук» в условиях, приближенных к условиям современного боя.

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Отмечается, что имитатор отличается простотой изготовления, технологичностью, надежностью и невысокой стоимостью при высоких характеристиках и модернизационном потенциале. ИВЦ-122РЛ — полностью белорусская разработка.

Ранее в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны рассказали, что комплекс «Бук-М3» способен перехватывать поставленные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

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      Даниил Иринин
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