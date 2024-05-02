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16:46, 2 мая 2024Экономика

Денежные переводы россиян в Армению рухнули

Денежные переводы россиян в Армению упали на 40 процентов в январе-марте

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По итогам первого квартала 2024 года суммарные объемы денежных переводов физических лиц из России в Армению сократились в общей сложности на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О резком спаде заявил глава управления денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) республики Айк Аветисян, его слова приводит «Интерфакс».

В январе-марте чистый приток денежных переводов россиян в Армению составил 656,6 миллиона долларов, хотя годом ранее находился на уровне в 1,1 миллиарда. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 443,4 миллиона долларов.

Председатель армянского регулятора Мартин Галстян связал подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин он отнес «деятельность расчетно-платежной системы», а также геополитические и экономические обстоятельства. Все вышеперечисленные факторы «оказали существенное воздействие на движение денежных средств», резюмировал Галстян.

В 2023 году Армения стала одним из лидеров по притоку денежных переводов физических лиц из России. В январе-ноябре граждане РФ отправили в республики в общей сложности 3,6 миллиарда долларов, что на 15 процентов превысило показатель за тот же период 2022-го. В то же время объемы переводов из России в Казахстан, Грузию и Киргизию, напротив, резко упали.

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      Анатолий Акулов
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