Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:01, 2 мая 2024Из жизни

Домашнего аллигатора похитили и по ошибке выпустили в дикую природу

В США домашнего аллигатора похитили и по ошибке выпустили в болото

Фото: Gaetano Cessati / Unsplash

В США домашнего аллигатора Уолли похитили и по ошибке выпустили в дикую природу к сородичам. Об это сообщает The New York Times.

По словам владельца аллигатора Джои Хенни, Уолли был похищен из загона 21 апреля. Похититель оставил аллигатора в чужом дворе. Предположительно так он хотел напугать местных жителей. Они позвонили в службу Департамента природных ресурсов, которая прислала ловца рептилий. Он поймал и выпустил Уолли в болото к другим 20 аллигаторам.

Шансы найти аллигатора теперь «ничтожны малы», но Хенни не собирается сдаваться. Хозяин поделился своей проблемой в социальных сетях и получил много предложений помочь в поисках потерянного Уолли.

Несколько лет назад Хенни нашел аллигатора в парке развлечений Дисней и забрал себе. Уолли помог выйти хозяину из депрессии, и с тех пор почти везде сопровождает Хенни. Владелец выгуливал аллигатора на поводке и мог засовывать ему руку в пасть, не боясь укусов.

В США распространена практика содержания животных для эмоциональной поддержки. Обычно такими питомцами становятся собаки и кошки. Однако последнее время люди с психологическими проблемами все чаще заводят свиней, белок, уток и даже аллигаторов. Хозяева берут питомцев в общественные места, что приводит к конфликтам.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022

Ранее сообщалось, что россиянин завел свинью и разозлил соседей. Они жалуются на вонь животного и опасаются его непредсказуемого характера.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      В Москве последнего снеговика обнаружили с грустным лицом

      Украина вновь попыталась атаковать российский регион

      Врач назвала способы улучшить пищеварение

      Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

      Эксперт по туризму описал отдых в Сочи словами «в Дубае дешевле»

      Украинских спортсменов заставят следить за россиянами на Олимпийских играх-2024

      В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей

      На Украине депутата Рады обвинили в незаконном обогащении на миллионы гривен

      Нового носителя «Калибров» спустят на воду в мае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше