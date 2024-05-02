Домашнего аллигатора похитили и по ошибке выпустили в дикую природу

В США домашнего аллигатора похитили и по ошибке выпустили в болото

В США домашнего аллигатора Уолли похитили и по ошибке выпустили в дикую природу к сородичам. Об это сообщает The New York Times.

По словам владельца аллигатора Джои Хенни, Уолли был похищен из загона 21 апреля. Похититель оставил аллигатора в чужом дворе. Предположительно так он хотел напугать местных жителей. Они позвонили в службу Департамента природных ресурсов, которая прислала ловца рептилий. Он поймал и выпустил Уолли в болото к другим 20 аллигаторам.

Шансы найти аллигатора теперь «ничтожны малы», но Хенни не собирается сдаваться. Хозяин поделился своей проблемой в социальных сетях и получил много предложений помочь в поисках потерянного Уолли.

Несколько лет назад Хенни нашел аллигатора в парке развлечений Дисней и забрал себе. Уолли помог выйти хозяину из депрессии, и с тех пор почти везде сопровождает Хенни. Владелец выгуливал аллигатора на поводке и мог засовывать ему руку в пасть, не боясь укусов.

В США распространена практика содержания животных для эмоциональной поддержки. Обычно такими питомцами становятся собаки и кошки. Однако последнее время люди с психологическими проблемами все чаще заводят свиней, белок, уток и даже аллигаторов. Хозяева берут питомцев в общественные места, что приводит к конфликтам.

Ранее сообщалось, что россиянин завел свинью и разозлил соседей. Они жалуются на вонь животного и опасаются его непредсказуемого характера.