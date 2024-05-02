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15:46, 2 мая 2024Экономика

Россиянка лишилась 40 тысяч рублей при попытке купить квартиру

Колымчанка потеряла 40 тысяч рублей задатка за квартиру, связавшись с аферистом

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

37-летняя жительница Колымы потеряла несколько десятков тысяч рублей, договорившись о покупке квартиры. С ее хозяином вживую женщина не встречалась, общение проходило в сети, передает агентство MagadanMedia со ссылкой на местное управление МВД.

Покупательница наткнулась на объявление о продаже жилья на популярной онлайн-площадке и связалась с продавцом дистанционно. Перед сделкой собственник настоял на внесении задатка в сумме 40 тысяч рублей. Автор объявления у пострадавшей подозрений не вызвал, поэтому вскоре деньги были переведены. После этого связаться с продавцом квартиры оказалось невозможно. Объявление было удалено с сайта.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее с аферистами столкнулась жительница Томска. Одним из условий сделки по покупке жилья было внесение задатка и погашение кредита хозяев. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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