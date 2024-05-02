Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Вильфанд: на Пасху в столице ожидается плюс 12–14 градусов

На Пасху, в воскресенье, 5 мая, в Москве ожидается облачность с температурой до плюс 12–14 градусов. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«5 мая — знаковый день, Пасха, и ночью, и днем в Москве уже будет теплее. Но погода прогнозируется облачная и дождь. Он будет и ночью, и днем с перерывами. И хотя большого количества осадков не прогнозируется, дождь будет монотонный и нудный, также усилится ветер до 12–13 метров в секунду», — поделился синоптик. По его словам, в этот день ожидается плюс 5–7 градусов ночью и плюс 12–14 днем.

Вновь похолодает в столице в понедельник, 6 мая. В ночное время ожидается от 0 до плюс 4, днем около плюс 10 градусов. Существенных осадков в этот день не будет. Ночью во вторник, 7 мая, плюс 3, по области до минус 1 градуса. Днем прогреется до плюс 10 градусов.

Ранее Роман Вильфанд предсказал резкие скачки погоды от жары к холоду в мае во всех российских регионах. Исключениями станут Калининградская, Псковская, Смоленская и Брянская области, которые ожидает теплый май без переменчивой погоды, со средней температурой на градус выше нормы.